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Иван Павлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
157
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 157
01 | Антон Павлович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Наталия Федоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Павлович: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Анна Павловна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
05 | Стефанида Павловна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
06 | Анна Силична: 31 год | крестьянин государственных имуществ - золовка [1] |
07 | Анна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
08 | Гликерия: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
09 | Михаил: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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