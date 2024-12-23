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Григорий Якимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Григорий Якимович
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1812
Номер семьи
150
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 150
01 | Иван Федорович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Ивановна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Дарья Ивановна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Тимофей Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Ирина Григорьевна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - |
06 | Анна Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
07 | Игнатий Трофимович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Григорий Якимович: 51 год | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Параскева Кирилловна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [8] |
10 | Елена Пименовна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - |
11 | Наталия Богдановна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
12 | Фекла Богдановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
13 | Логин Богданович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [10] |
Примечание: бобыль
Дополнительная информация в записи
бобыль
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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