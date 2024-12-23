Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан

Стефан

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефан
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
145
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 145
01 | Домника Васильевна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Стефан: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Александр: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Параскева Варфоломеевна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Анна Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.