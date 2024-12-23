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Евдокия Никифоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Никифоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
142
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 142
01 | Григорий Стефанович: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Яковлевна: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евдокия Стефановна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
04 | Никифор Евдокимович: 41 год | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
05 | Анна Саввична: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Иван Никифорович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
07 | Феодосия Никифоровна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Евдокия Никифоровна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
09 | Георгий Никифорович: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
10 | Иван Богданович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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