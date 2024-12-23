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Екатерина Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Михайловна
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
138
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 138
01 | Малахий Анфиногенович: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Михайловна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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