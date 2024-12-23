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Лаврентий Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Лаврентий Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
132
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 132
01 | Ксения Стефановна: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Евплиевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Анна Евплиевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Евдоким Евплиевич: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анна Исааковна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Евдокия Ивановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Анна Ивановна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Лаврентий Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
09 | Евдокия (2) Ивановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
10 | Ефимия Никитична: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
11 | Григорий Евдокимович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
12 | Мавра Евдокимовна: 0 лет, 8 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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