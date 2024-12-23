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Иродион Андреянович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иродион Андреянович
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
127
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 127
01 | Андреян Антонович: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Фоминична: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Андреянович: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федор Андреянович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Иродион Андреянович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Игнатий Андреянович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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