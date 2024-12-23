Герасим Яковлевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Герасим Яковлевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 125
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 125
01 | Яков Архипович: 63 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Яковлевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Андрей Яковлевич: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Герасим Яковлевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Матрона Васильевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Екатерина Мелентьевна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Афанасий Андреевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Терентий Богданович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Агафия Васильевна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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