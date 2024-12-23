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Герасим Яковлевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Герасим Яковлевич
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
125
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 125
01 | Яков Архипович: 63 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Яковлевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Андрей Яковлевич: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Герасим Яковлевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Матрона Васильевна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Екатерина Мелентьевна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Афанасий Андреевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Терентий Богданович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Агафия Васильевна: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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