Евдокия Филипповна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Евдокия Филипповна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 119
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Крутец, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 119
01 | Филипп Никитич: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Петровна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Борис Филиппович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Филипповна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Варвара Филипповна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Даниил Филиппович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Афанасий Филиппович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Мария Филипповна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Владимир Филиппович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Ферапонт Богданович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
11 | Параскева Кирилловна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.