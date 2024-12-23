Григорий Игнатьев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Григорий Игнатьев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 73
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1771
- Приход
- Приход Якиманской церкви
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по совету духовника
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 73
01 | Игнатий Семёнов: 40 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Яковлева: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Григорий Игнатьев: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Наталья Игнатьева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Федора Иванова: 21 год | жена крестьянская - жена сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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