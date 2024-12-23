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Леонтий Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Леонтий Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1769
Родственная связь
сын сына сына [4]
Номер семьи
70
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 70
01 | Дарья Никитина: 69 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Семён Васильев: 48 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ефросинья Иванова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Кузьма Семёнов: 22 года | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Василий Семёнов: 21 год | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Анна Васильева: 23 года | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Никифор Кузьмин: 6 лет | сын крестьянский - сын сына сына [4]
08 | Леонтий Кузьмин: 2 года | сын крестьянский - сын сына сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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