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Василий Семёнов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Василий Семёнов
Пол
муж
Возраст (лет)
21
Год рождения вычисленный
1750
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
70
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 70
01 | Дарья Никитина: 69 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Семён Васильев: 48 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ефросинья Иванова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Кузьма Семёнов: 22 года | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Василий Семёнов: 21 год | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Анна Васильева: 23 года | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Никифор Кузьмин: 6 лет | сын крестьянский - сын сына сына [4]
08 | Леонтий Кузьмин: 2 года | сын крестьянский - сын сына сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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