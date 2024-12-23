Кузьма Семёнов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Кузьма Семёнов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1749
- Родственная связь
- сын сына [2]
- Номер семьи
- 70
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1771
- Приход
- Приход Якиманской церкви
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 312
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 70
01 | Дарья Никитина: 69 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Семён Васильев: 48 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ефросинья Иванова: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Кузьма Семёнов: 22 года | сын крестьянский - сын сына [2]
05 | Василий Семёнов: 21 год | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Анна Васильева: 23 года | жена крестьянская - жена сына сына [4]
07 | Никифор Кузьмин: 6 лет | сын крестьянский - сын сына сына [4]
08 | Леонтий Кузьмин: 2 года | сын крестьянский - сын сына сына [4]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Косма
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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