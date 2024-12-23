Акулина Васильева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Акулина Васильева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Номер семьи
- 167
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- деревни Ланиной бывшие дворовые люди Г. Правикова
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 17
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 167
01 | Лукьян Иванов: 52 года | рядовой - глава
02 | Параскева Степанова: 51 год | жена [1]
03 | Матрона Ермилова: 42 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Баклевском -
04 | Владимир Андреев: 11 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Баклевском - сын [3]
05 | Екатерина Артамонова: 72 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Комашева -
06 | Акулина Васильева: 51 год | деревни Ланиной бывшие дворовые люди Г. Правикова -
07 | Павел Петров: 29 лет | деревни Ланиной бывшие дворовые люди Г. Правикова - сын [6]
08 | Макар Петров: 17 лет | деревни Ланиной бывшие дворовые люди Г. Правикова - сын [6]
09 | Ксения Иванова: 52 года | деревни Дмитрия Салженскаго Рязанского уезда Г. Головина -
10 | Антон Евдокимов: 18 лет | Пронскаго уезда Ухорских Выселок, Г.Г. Галичевых -
11 | Терентий Григорьев: 68 лет | Пронскаго уезда села Кисьва временнообязанные крестьяне Г. Бернарда -
12 | Ксения Зеновьева: 48 лет | Пронскаго уезда села Кисьва временнообязанные крестьяне Г. Бернарда - жена [11]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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