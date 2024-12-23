Параскева Геннадьева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Параскева Геннадьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- дочь [4]
- Номер семьи
- 166
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 17
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 166
01 | Самуил Фомин: 63 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - глава
02 | Фирс Фомин: 50 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова -
03 | Любовь Иларионова: 52 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - жена [1]
04 | Геннадий Самуилов: 22 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - сын [1]
05 | Вера Аввакумова: 19 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - жена [4]
06 | Параскева Геннадьева: 2 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - дочь [4]
07 | Сократ Самуилов: 21 год | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - сын [1]
08 | Петр Самуилов: 13 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Гальцова - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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