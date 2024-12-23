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Васса Трофимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Васса Трофимова
Пол
жен
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
165
Номер в семье
5
Сословие
деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Голощапова
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 165
01 | Марья Иванова: 42 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Голощапова - глава
02 | Павел Иванов: 39 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Голощапова - сын [1]
03 | Устинья Фирсова: 32 года | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Голощапова - жена [2]
04 | Анисья Павлова: 13 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Голощапова - дочь [2]
05 | Васса Трофимова: 11 лет | деревни Кулаковой бывшие дворовые люди Г. Голощапова - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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