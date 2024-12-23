Матрона Ананьева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Матрона Ананьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1860
- Родственная связь
- дочь [4]
- Номер семьи
- 158
- Номер в семье
- 14
- Сословие
- деревни Кулаковой казенные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 16
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 158
01 | Феодор Борисов: 57 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Гликерья Васильева: 53 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Алексей Феодоров: 33 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Ананий Феодоров: 32 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
05 | Казьма Феодоров: 25 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Феодот Феодоров: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
07 | Агафья Феодорова: 18 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
08 | Анна Феодорова: 34 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
09 | Наталья Алексеева: 12 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
10 | Петр Алексеев: 10 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
11 | Татьяна Алексеева: 6 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
12 | Вера Алексеева: 2 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
13 | Пелагея Иларионова: 20 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [4]
14 | Матрона Ананьева: 11 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [4]
15 | Татьяна Ананьева: 1 год, 6 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [4]
16 | Марья Фомина: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [5]
Примечание: от 1-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 1-го брака
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.