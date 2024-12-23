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Степанида Алипиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Степанида Алипиева
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1847
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
148
Номер в семье
2
Сословие
деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 148
01 | Марк Трофимов: 27 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - глава
02 | Степанида Алипиева: 24 года | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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