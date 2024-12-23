Марья Петрова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Марья Петрова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Родственная связь
- невестка [1]
- Номер семьи
- 147
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- солдатка
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 147
01 | Алексей Трофимов: 45 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - глава
02 | Марфа Кирьянова: 46 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - жена [1]
03 | Параскева Алексеева: 14 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
04 | Евдокия Алексеева: 12 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
05 | Григорий Алексеев: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - сын [1]
06 | Елена Егорова: 10 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - племянница [1]
07 | Марфа Егорова: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - племянница [1]
08 | Марья Петрова: 26 лет | солдатка - невестка [1]
09 | Потап Емельянов: 5 лет | сын [8]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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