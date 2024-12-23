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Елена Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Елена Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
147
Номер в семье
6
Сословие
деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 147
01 | Алексей Трофимов: 45 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - глава
02 | Марфа Кирьянова: 46 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - жена [1]
03 | Параскева Алексеева: 14 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
04 | Евдокия Алексеева: 12 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - дочь [1]
05 | Григорий Алексеев: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - сын [1]
06 | Елена Егорова: 10 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - племянница [1]
07 | Марфа Егорова: 7 лет | деревни Кулаковой временнообязанные крестьяне Г.Голощапова - племянница [1]
08 | Марья Петрова: 26 лет | солдатка - невестка [1]
09 | Потап Емельянов: 5 лет | сын [8]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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