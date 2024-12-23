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Иван Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Иван Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
139
Номер в семье
7
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 139
01 | Григорий Варфоломеев: 77 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Василий Григорьев: 51 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
03 | Варвара Макарова: 48 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [2]
04 | Андрей Васильев: 21 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [2]
05 | Евдокия Васильева: 19 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [4]
06 | Агафония Васильева: 18 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
07 | Иван Васильев: 14 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [2]
08 | Ирина Васильева: 10 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [2]
09 | Григорий Аввакумов: 67 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне -
10 | Дарья Климова: 54 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [9]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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