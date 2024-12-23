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Феодор Минаев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Феодор Минаев
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1825
Родственная связь
глава
Номер семьи
135
Номер в семье
1
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 135
01 | Феодор Минаев: 46 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Евдокия Васиьева: 33 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Павел Феодоров: 14 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
04 | Евдокия Феодорова: 8 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
05 | Афанасий Феодоров: 6 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
06 | Анна Феодорова: 4 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
07 | Никита Феодоров: 1 год, 6 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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