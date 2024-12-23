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Агрипина Галактионова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Агрипина Галактионова
Пол
жен
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
133
Номер в семье
2
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 133
01 | Михей Лукьянов: 49 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Агрипина Галактионова: 47 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Пелагея Михеева: 13 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
04 | Домна Михеева: 6 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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