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Настасья Маркова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Настасья Маркова
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
130
Номер в семье
5
Сословие
деревни Кулаковой казенные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 130
01 | Устин Егоров: 62 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - глава
02 | Александра Нистратова: 61 год | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [1]
03 | Марк Иванов: 34 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - зять [1]
04 | Февронья Зиновьева: 26 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - жена [3]
05 | Настасья Маркова: 7 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
06 | Димитрий Марков: 5 лет | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
07 | Матрона Маркова: 3 года | деревни Кулаковой казенные крестьяне - дочь [3]
08 | Савватий Марков: , 10 месяцев | деревни Кулаковой казенные крестьяне - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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