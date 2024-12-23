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Пелагея Григорьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Пелагея Григорьева
Пол
жен
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1803
Номер семьи
127
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 13
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 127
01 | Февронья Елисеева: 60 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Параскева Елисеева: 55 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
03 | Ирина Никитина: 55 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
04 | Пелагея Григорьева: 68 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
Примечание: Находящиеся в подозрении скопической секты
Дополнительная информация в записи
Находящиеся в подозрении скопической секты
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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