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Екатерина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Екатерина Иванова
Пол
жен
Возраст (месяцев)
9
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
120
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 120
01 | Иван Михеев: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ксения Васильева: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена
03 | Григорий Иванов: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Екатерина Иванова: , 9 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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