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Алексей Егоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Алексей Егоров
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
117
Номер в семье
12
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 117
01 | Софья Пахомова: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Иосиф Сампсонов: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Егор Сампсонов: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Яков Сампсонов: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Домна Нестерова: 43 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
06 | Марья Иосифова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Алексей Иосифов: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
08 | Ксения Карпова: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
09 | Лука Егоров: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
10 | Павел Егоров: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
11 | Любовь Егорова: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
12 | Алексей Егоров: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
13 | Евдокия Петрова: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
14 | Агафья Яковлева: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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