Алексей Иосифов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Алексей Иосифов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 117
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 117
01 | Софья Пахомова: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Иосиф Сампсонов: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Егор Сампсонов: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Яков Сампсонов: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Домна Нестерова: 43 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
06 | Марья Иосифова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Алексей Иосифов: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
08 | Ксения Карпова: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
09 | Лука Егоров: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
10 | Павел Егоров: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
11 | Любовь Егорова: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
12 | Алексей Егоров: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
13 | Евдокия Петрова: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
14 | Агафья Яковлева: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.