Агафья Герасимова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Агафья Герасимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 8
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1863
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 115
- Номер в семье
- 7
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 12
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 115
01 | Михаил Архипов: 59 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Герасим Михайлов: 38 лет | в бессрочном отпуске солдат - сын [1]
03 | Татьяна Гаврилова: 43 года | жена [2]
04 | Захар Герасимов: 19 лет | сын [2]
05 | Татьяна Афанасьева: 18 лет | жена [4]
06 | Наталья Герасимова: 11 лет | дочь [2]
07 | Агафья Герасимова: 8 лет, 6 месяцев | дочь [2]
08 | Тимофей Герасимов: 0 лет, 6 месяцев | сын [2]
09 | Иван Михайлов: 32 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Анна Дмитриева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
11 | Матрона Иванова: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
12 | Татьяна Иванова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
13 | Ирина Иванова: 2 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [9]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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