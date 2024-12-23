Евдокия Деева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Евдокия Деева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 111
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 111
01 | Евдокия Деева: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Василий Васильев: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Анна Никандрова: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Агрипина Васильева: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
05 | Агафья Васильева: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Антип Васильев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Александра Васильева: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Тимофей Васильев: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Гавриил Васильев: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Никита Васильев: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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