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Петр Исаев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Петр Исаев
Пол
муж
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1844
Номер семьи
104
Номер в семье
10
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 104
01 | Ефим Елисеев: 51 год | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ирина Борисова: 46 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Максим Ефимов: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Татьяна Павлова: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Григорий Максимов: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Евфимия Ефимова: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Василий Ефимов: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Иларион Ефимов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Феофилактист Ефимов: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Петр Исаев: 27 лет | села Маклаково государственные крестьяне -
11 | Параскева Евдокимова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [10]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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