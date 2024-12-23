Григорий Антонов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Григорий Антонов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Родственная связь
- сын [10]
- Номер семьи
- 99
- Номер в семье
- 11
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 11
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 99
01 | Антип Никифоров: 63 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
01 | Иван Иванов: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Епифан Антипов: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
02 | Стефанида Елисеева: 47 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Михаил Иванов: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Семен Антипов: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Дарья Зотова: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Татьяна Иванова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Неонила Иванова: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
05 | Олимпиада Епифанова: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Ирина Епифанова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
07 | Наталья Иванова: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
08 | Кассиан Семенов: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
09 | Соломония Семенова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
10 | Ксения Филиппова: 34 года | солдатка -
11 | Григорий Антонов: 17 лет | сын [10]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.