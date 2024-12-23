Герасим Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Герасим Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1845
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 97
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 97
01 | Евдокия Иванова: 76 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Василий Лукьянов: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
03 | Параскева Филиппова: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Герасим Васильев: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Стефанида Филимонова: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [4]
06 | Агафья Герасимова: 6 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [4]
07 | Семен Герасимов: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
08 | Мартин Герасимов: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [4]
09 | Тимофей Васильев: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
10 | Ксения Захарова: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
11 | Александр Васильев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
12 | Ксения Николаева: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [11]
13 | Марфа Васильева: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
14 | Ефим Васильев: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
15 | Ермил Васильев: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
16 | Феодар Васильев: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
Примечание: от 1-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 1-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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