Ксения Григорьева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Ксения Григорьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Родственная связь
- жена [5]
- Номер семьи
- 96
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 96
01 | Памфил Евдокимов: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Настасья Дмитриева: 41 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Павел Памфилов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Настасья Михеева: 21 год | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Протасий Памфилов: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Ксения Григорьева: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [5]
07 | Астах Памфилов: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Николай Памфилов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Афанасий Памфилов: 8 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Евдокия Памфилова: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
11 | Василий Памфилов: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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