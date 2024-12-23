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Настасья Игнатова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Настасья Игнатова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1866
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
93
Номер в семье
7
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 93
01 | Татьяна Исаева: 70 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Михаил Семенов: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын
03 | Агафья Семенова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь
04 | Олимпиада Акилова: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
05 | Параскева Монтеева: 25 лет | солдатка -
06 | Авдей Игнатов: 6 лет, 6 месяцев | сын [5]
07 | Настасья Игнатова: 5 лет | дочь [5]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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