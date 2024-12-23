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Олимпиада Акилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Олимпиада Акилова
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
93
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 93
01 | Татьяна Исаева: 70 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Михаил Семенов: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын
03 | Агафья Семенова: 28 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь
04 | Олимпиада Акилова: 33 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
05 | Параскева Монтеева: 25 лет | солдатка -
06 | Авдей Игнатов: 6 лет, 6 месяцев | сын [5]
07 | Настасья Игнатова: 5 лет | дочь [5]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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