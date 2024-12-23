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Константин Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Константин Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
90
Номер в семье
6
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 90
01 | Алексей Иванов: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евфимия Афанасьева: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Варлаам Алексеев: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Ермилова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Николай Алексеев: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Константин Алексеев: 7 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Васса Алексеева: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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