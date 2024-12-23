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Марья Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марья Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
89
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 89
01 | Иван Евстафиев: 44 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Анисья Зеновьева: 46 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Яков Иванов: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Марья Степанова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Алексей Иванов: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Ксения Иванова: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Феодар Иванов: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Андрей Иванов: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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