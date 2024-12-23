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Хрисанф Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Хрисанф Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
глава
Номер семьи
78
Номер в семье
1
Сословие
в бессрочном отпуске солдат
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 78
01 | Хрисанф Максимов: 39 лет | в бессрочном отпуске солдат - глава
02 | Анна Дмитриева: 20 лет | жена [1]
03 | Евдокия Хрисанфова: 2 года, 6 месяцев | дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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