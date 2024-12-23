Дмитрий Иларионов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Дмитрий Иларионов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 77
- Номер в семье
- 1
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 77
01 | Дмитрий Иларионов: 25 лет | глава
02 | Любовь Феодосеева: 26 лет | жена [1]
03 | Степан Дмитриев: 5 лет, 6 месяцев | сын [1]
04 | Ирина Дмитриева: 3 года, 6 месяцев | дочь [1]
05 | Вонифатий Дмитриевич: 0 лет, 6 месяцев | сын [1]
06 | Ирина Иларионова: 14 лет | сестра [1]
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