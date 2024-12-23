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Дмитрий Иларионов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Дмитрий Иларионов
Пол
муж
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
глава
Номер семьи
77
Номер в семье
1
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 9
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 77
01 | Дмитрий Иларионов: 25 лет | глава
02 | Любовь Феодосеева: 26 лет | жена [1]
03 | Степан Дмитриев: 5 лет, 6 месяцев | сын [1]
04 | Ирина Дмитриева: 3 года, 6 месяцев | дочь [1]
05 | Вонифатий Дмитриевич: 0 лет, 6 месяцев | сын [1]
06 | Ирина Иларионова: 14 лет | сестра [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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