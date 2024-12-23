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Василий Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Василий Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
72
Номер в семье
3
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 72
01 | Алексей Дорофеев: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Мелания Григорьева: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Василий Алексеев: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Елисавета Васильева: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Хритинья Васильева: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
06 | Евдокия Васильева: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Агафья Васильева: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
08 | Захар Васильев: 1 год | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
09 | Яков Алексеев: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
10 | Матрона Васильева: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [9]
11 | Ксенофонт Алексеев: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
12 | Агафья Алексеева: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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