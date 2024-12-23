Никифор Иванов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Никифор Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 2
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 69
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 69
01 | Иван Никитин: 48 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Григорьева: 36 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Яков Иванов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Ольга Иванова: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Егор Иванов: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
06 | Дарья Иванова: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Ксения Иванова: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
08 | Степан Иванов: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
09 | Екатерина Именова: 13 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
10 | Павел Именов: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
11 | Никифор Иванов: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
Примечание: от 2-го брака
- Дополнительная информация в записи
- от 2-го брака
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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