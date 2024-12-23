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Евдокия Андреева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Евдокия Андреева
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
67
Номер в семье
8
Сословие
солдатка
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 67
01 | Василий Евстафиев: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Параскева Лукина: 49 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Егор Васильев: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Ксения Павлова: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Иван Егоров: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
06 | Ульяна Егорова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [3]
07 | Никита Егоров: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [3]
08 | Евдокия Андреева: 22 года | солдатка - сноха [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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