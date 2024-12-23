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Феодора Егорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Феодора Егорова
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
45
Номер в семье
5
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 45
01 | Егор Артамонов: 37 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Ирина Никитина: 30 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Михаил Егоров: 17 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Архип Егоров: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Феодора Егорова: 8 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Матрона Егорова: 5 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
07 | Василий Егоров: 2 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
Примечание: от 2-го брака
Дополнительная информация в записи
от 2-го брака
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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