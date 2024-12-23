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Никита Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Никита Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
глава
Номер семьи
43
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 43
01 | Никита Иванов: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Феоктистова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Моисей Никитин: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Захар Никитин: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Агрипина Никитина: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Лазарь Никитин: 7 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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