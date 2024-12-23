Никита Иванов
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Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
- ФИО
- Никита Иванов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1826
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 43
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- села Маклаково государственные крестьяне
- Дата переписи
- 1871
- Губерния
- Рязанская
- Уезд
- Скопинский
- Волость
- Маклаковская
- Место
- с. Маклаково
- Место события
- с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
- Архивный код
- ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 6
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 43
01 | Никита Иванов: 45 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Евдокия Феоктистова: 40 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Моисей Никитин: 16 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Захар Никитин: 11 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
05 | Агрипина Никитина: 9 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Лазарь Никитин: 7 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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- Индексация данных проведена Дарьей Поповой
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