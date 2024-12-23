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Захар Исаев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Захар Исаев
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
глава
Номер семьи
27
Номер в семье
1
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 27
01 | Захар Исаев: 53 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Феодосья Иванова: 52 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [1]
03 | Иван Захаров: 24 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
04 | Елисавета Федорова: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [3]
05 | Агафья Захарова: 15 лет | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [1]
06 | Андрей Захаров: 14 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Варфоломей Захаров: 10 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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