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Федор Игнатов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Федор Игнатов
Пол
муж
Возраст (месяцев)
5
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
22
Номер в семье
9
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 22
06 | Марина Ильина: 50 лет | села Маклаково государственные крестьяне - глава
07 | Игнат Михайлов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
08 | Ксения Казьмина: 19 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
09 | Федор Игнатов: , 5 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
10 | Павел Михайлов: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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