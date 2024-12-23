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Матфей Тихонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Матфей Тихонов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
21
Номер в семье
4
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 21
01 | Анна Васильева: 42 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Тихон Ильин: 38 лет | отставный солдат - сын [1]
03 | Христина Иеремьева: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Матфей Тихонов: 6 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Алексей Тихонов: 4 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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