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Марина Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Марина Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
жена [16]
Номер семьи
16
Номер в семье
17
Сословие
села Маклаково государственные крестьяне
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 16
01 | Семен Савельев: 64 года | села Маклаково государственные крестьяне - глава
02 | Феоктист Семенов: 40 лет | в бессрочном отпуске солдат - сын [1]
03 | Пелагея Филиппова: 38 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [2]
04 | Иван Феоктистов: 3 года, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [2]
05 | Пелагея Фектистова: 1 год, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [2]
06 | Иван Семенов: 35 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
07 | Дарья Алексеева: 34 года | села Маклаково государственные крестьяне - жена [6]
08 | Анна Иванова: 6 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
09 | Настасья Иванова: 3 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
10 | Евдокия Иванова: 0 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [6]
11 | Исидор Семенов: 25 лет | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
12 | Анна Афанасьева: 26 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [11]
13 | Семен Исидоров: 5 лет, 6 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [11]
14 | Мелания Исидорова: 4 года | села Маклаково государственные крестьяне - дочь [11]
15 | Фока Исидоров: , 10 месяцев | села Маклаково государственные крестьяне - сын [11]
16 | Михаил Семенов: 23 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
17 | Марина Яковлева: 20 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [16]
18 | Яков Семенов: 22 года | села Маклаково государственные крестьяне - сын [1]
19 | Евдокия Никитина: 18 лет | села Маклаково государственные крестьяне - жена [18]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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