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Пчелинцев Ефрем Антонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
ФИО
Пчелинцев Ефрем Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1822
Родственная связь
глава
Номер семьи
4
Номер в семье
1
Сословие
города Скопина мещане
Дата переписи
1871
Губерния
Рязанская
Уезд
Скопинский
Волость
Маклаковская
Место
с. Маклаково
Место события
с. Маклаково, Маклаковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Архивный код
ГАРО (Рязань): ф.627, оп.130, д.15, лист: 2об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с.Маклаково Скопинского уезда 1871 года
Номер семьи: 4
01 | Пчелинцев Ефрем Антонов: 49 лет | города Скопина мещане - глава
02 | Пчелинцева Елена Федорова: 45 лет | города Скопина мещане - жена [1]
03 | Пчелинцев Алексей Ефремов: 20 лет | города Скопина мещане - сын [1]
04 | Пчелинцев Сергей Ефремов: 16 лет | города Скопина мещане - сын [1]
05 | Пчелинцев Павел Ефремов: 12 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [1]
06 | Пчелинцев Евгений Ефремов: 10 лет, 6 месяцев | города Скопина мещане - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дарьей Поповой

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